2020-07-26T15:26:55+03:00
Общество

В Белгородскую область вновь пришла жара

Температура воздуха составит от 26 до 31 градусов
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородскую область вновь пришла жара.В Белгородскую область вновь пришла жара.Фото: "КП" Архив
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В Белгородскую область вновь вернулась жаркая погода. Сегодня столбики термометров днем показывали от 26 до 31 градусов. Как сообщают в Белгородском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадков не ожидается. Завтра, в первый рабочий день в регионе сохранится такая же жаркая погода. Ветер восточной четверти ночью подует 4-9 м/с, днем слабые порывы 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем от +26 до +31 градуса по Цельсию.

Как говорят специалисты Гидрометцентра, дожди из области ушли и в Белгородский регион вновь вернулась по-настоящему летняя погода. Она будет достаточно солнечной, сухой и теплой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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