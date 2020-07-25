2020-07-25T11:16:21+03:00
Общество

Освещение каких улиц Шебекино Белгородской области будет модернизировано

Устаревшие опоры заменят на металлические с улучшенными светотехническими параметрами
Ирина ТАРАСОВА
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Освещение каких улиц Шебекино будет модернизировано? Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаОсвещение каких улиц Шебекино будет модернизировано? Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В Шебекино Белгородской области модернизируют наружное освещение магистральных улиц. Устаревшие бетонные опоры поменяют на металлические с улучшенными светотехническими параметрами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. Процесс будет проходить в два этапа. На 1 этапе программы будет модернизировано 5 улиц: Ленина, Докучаева, Нежегольское шоссе, Пугачева, Московская. В 2021 году будет реализован 2 этап, где реконструируют освещение двух улиц: Харьковской, Кирова и будет построена новая линия по улице Пионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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