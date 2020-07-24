В Белгороде с торгов уйдет земельный участок, автомобили BMW, Ford EcoSport, а также сельскохозяйственная техника должников

24 Июль 2020 2020-07-24T18:04:29+03:00

Всего на торгах будет реализовано имущество по 50 лотам

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В Белгороде 17-18 августа состоятся торги арестованного имущества. С молотка уйдут автомобили должников, земельный участок, а также крупная сельскохозяйственная техника.

Так, житель Грайворонского района, уклоняющийся от выплат по алиментам, и не желающий погашать задолженность по налогам и административным штрафам ГИБДД, лишится земельного участка площадью 3720 квадратных метров. Участок будет реализован на торгах.

17 августа и 18 августа на торгах будет реализовано имущество соответственно по 37 и 13 лотам.

Так, 17 августа с торгов уйдут автомобили ВАЗ 211540 LАDА SАМАRА, 2012 года выпуска (начальная продажная цена 182 302 рублей), Ford EcoSport, 2016 года выпуска (начальная продажная цена 532 000 руб.лей), а также прицеп тракторный самоотвальный, модель 8549, 2011 года выпуска (начальная продажная цена 59 840,00 рублей) и другая крупная сельхозтехника. Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

18 августа на торгах будет реализовано арестованное имущество должников по 13 лотам на общую сумму 16 833 565 рублей. В том числе: имущество на праве собственности ООО «Белгородский НПЗ» (начальная продажная цена 217 800 рублей.); автомобиль Mitsubishi Outlander, 2010 года выпуска (начальная продажная цена 624 300 рублей); автомобиль Nissan Qashqai, 2012 года выпуска (начальная продажная цена 536 000 руб.лей;квартира площадью 28,3 квадратных метров, расположенная в Новом Осколе (начальная продажная цена 657 050 рублей) и другое имущество. Торги состоятся 18 августа в электронном формате на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (http://r31.fssprus.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы» (http://fssprus.ru/torgi/).

ИСТОЧНИК KP.RU