2020-07-24T15:35:53+03:00
Общество

Сервис Сбербанка оптимизирует расходы организаций на командировки

Приятным дополнением к услуге станут бонусы и специальные тарифы от сотен авиаперевозчиков и РЖД
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Уже в июне 2020 года компании Черноземья познакомились с новым сервисом Сбербанка для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц — «Деловые поездки». Корпоративные клиенты с помощью привычной и знакомой системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» приступили к новому формату организации деловых поездок своих сотрудников.

Сервис, объединивший IT-технологии и travel-услуги – это часть экосистемы интернет – банка «Сбербанк Бизнес Онлайн». Он сокращает административные и управленческие расходы предприятий и организаций на командировки, авторизует процесс оформления – от выбора и бронирования билета до печати всех авансовых отчетов и бухгалтерской документации.

Оплачивать все покупки можно с помощью бизнес-карты или с расчетного счета компании, без необходимости предварительного внесения какого-либо депозита.

Процесс бронирования билетов с помощью сервиса занимает до 10 минут, дополнительно сервис предоставляет организациям-клиентам все необходимые отчетные документы в электронном виде.

Людмила Карпова, директор Управления транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Запуск нового сервиса в Центрально-Черноземном банке Сбербанка совпал с периодом пандемии, но это не стало причиной для его остановки - компании постепенно возвращаются к активному ритму жизни и работы. И это подтверждает тот факт, что клиенты уже сейчас осваивают новые возможности организации деловых командировок.

Сервис «Деловые поездки» доступен всем клиентам Сбербанка – пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн». И те компании, которые уже успели с ним поработать, отмечают его простой интерфейс, удобство в использовании, быстроту и качество предоставляемых отчетных документов в электронном виде. Приятным дополнением становятся бонусы и специальные тарифы от сотен авиаперевозчиков и РЖД, а также значительный выбор отелей для проживания командированных сотрудников. Сервис «Деловые поездки», например, предлагает более 1 миллиона отелей по всему миру».

Чтобы воспользоваться сервисом клиенту банка достаточно в меню приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» выбрать раздел «Деловые поездки» и можно начинать планирование командировки. Более подробную информацию о сервисе можно получить на сайте Сбербанка по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/businesstravel

ИСТОЧНИК KP.RU

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