В Белгородском районе уборочная кампания набирает обороты

24 Июль 2020 2020-07-24T17:43:02+03:00

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Холодная погода, которая держалась в Черноземье весной 2020 года, не сказалась на урожайности зерновых культур. В Белгородской области уже убрано 40% посевных площадей озимой пшеницы. Валовой сбор этой культуры составил 820 тысяч тонн, средняя урожайность – 52 центнера с гектара.

В Белгородском районе убрано 5 811 гектаров озимой пшеницы с урожайностью выше областной — 59,4 центнера с гектара. Всего аграриям Белгородского района предстоит убрать 16 278 гектаров этой культуры.

Параллельно с этим в Белгородском районе идет уборка ячменя. По состоянию на 23 июля уже обмолочено 48,68% от запланированных 6 370 гектаров, а средняя урожайность составляет 41,4 центнера с гектара.

Уборочная кампания проходит согласно запланированному графику, вся техника в хозяйствах подготовлена заранее, оценка качества получаемого зерна проводится в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU