В Белгороде обвиняемый в получении взятки чиновник Гострудинспекции взят под стражу

24 Июль 2020 2020-07-24T15:19:06+03:00

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Следственным отделом по городу Белгород СУСК по Белгородской области предъявлено обвинение государственному инспектору труда в получении взятки. Он взят под стражу. Взятка была получена в обмен на уменьшение штрафа.

В июне 2020 года руководителем коммерческой организации с нарушением трудового законодательства был уволен работник. Уволенный обратился в Гострудинспекцию Белгородской области с жалобой на нарушение его прав. Обращение рассматривал обвиняемый.

Обладая полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области трудового законодательства, он обратился к коммерсанту с предложением уменьшить сумму штрафа за правонарушение за взятку в сумме 50 тысяч рублей. 20 июля 2020 года, находясь в рабочем кабинете обвиняемого, предприниматель передал ему всю сумму взятки.

После получения денежных средств чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Обвиняемый допрошен, вину в совершении преступления не признает. Судом поддержано ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU