В Белгородской области за минувшие сутки обнаружили 3 неразорвавшихся снаряда

24 Июль 2020 2020-07-24T12:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки белгородские взрывотехники изъяли и обезвредили 3 снаряда времен Великой Отечественной войны. Снаряды пролежали в бемзе более 75 лет и могли взорваться от малейшего соприкосновения

Так. в городе Губкин по улице Центральная при проведении земляных работ в частном домовладении был найден предмет, напоминающий снаряд. Прибывшие на место вызова взрывотехники поисково-спасательной службы города Старый Оскол идентифицировали минометную мину 50 мм. А в микрорайоне Глушинский хутора Крапивенские Дворы Яковлевского городского округа во время покоса травы на территории частного домовладения был обнаружен артиллерийский снаряд 50 мм. В поселке Яковлево в лесополосе был обнаружен артиллерийский снаряд 88 мм. Все опасные находки взрывотехники вывезли и уничтожили на специальном полигоне.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что при обнаружении подозрительной находки необходимо позвонить по телефону «112». При проведении земляных работ — прекратить всякую деятельность; установить предупредительные знаки на месте обнаружения предмета, используя подручные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU