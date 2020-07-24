2020-07-24T12:52:08+03:00
Общество

В Белгородской области за минувшие сутки обнаружили 3 неразорвавшихся снаряда

Старые боеприпасы времен Великой Отечественной войны омогли взорваться от малейшего прикосновения
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС РОссии по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС РОссии по Белгородской области.
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За прошедшие сутки белгородские взрывотехники изъяли и обезвредили 3 снаряда времен Великой Отечественной войны. Снаряды пролежали в бемзе более 75 лет и могли взорваться от малейшего соприкосновения

Так. в городе Губкин по улице Центральная при проведении земляных работ в частном домовладении был найден предмет, напоминающий снаряд. Прибывшие на место вызова взрывотехники поисково-спасательной службы города Старый Оскол идентифицировали минометную мину 50 мм. А в микрорайоне Глушинский хутора Крапивенские Дворы Яковлевского городского округа во время покоса травы на территории частного домовладения был обнаружен артиллерийский снаряд 50 мм. В поселке Яковлево в лесополосе был обнаружен артиллерийский снаряд 88 мм. Все опасные находки взрывотехники вывезли и уничтожили на специальном полигоне.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что при обнаружении подозрительной находки необходимо позвонить по телефону «112». При проведении земляных работ — прекратить всякую деятельность; установить предупредительные знаки на месте обнаружения предмета, используя подручные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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