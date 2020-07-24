2020-07-24T11:22:18+03:00
Общество

Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки

За 5 месяцев в регионе выдано более 4,5 тысячи ипотечных займов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки.Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На совещании с членами правительства губернатор области Евгений Савченко предложил удвоить выдачу ипотечных займов. Всего, по информации регионального департамента строительства и транспорта, за 5 месяцев в области было выдано 4,5 тысячи таких займов. Но это — всего лишь на 11,5 процентов больше прошлогодних показателей.

Повлиять на ситуацию может целый ряд продуктов с льготной ставкой, считает губернатор. Евгений Савченко обратился к банкам активнее рассматривать заявки и участвовать в стимулировании ипотечного кредитования.

Отметим, что на льготную ипотеку под 6,5 процентов заявки подали 2 800 белгородцев, 1 774 одобрено, выдано 482 займа. По губернаторской ипотеке для бюджетников под 3,5 процента подали 1 331 заявку, 974 кредита одобрили, 37 уже получили деньги. На «Сельскую ипотеку» под 2,7–3 процента годовых заявки подали 2 943 человек. Больше всего — в Белгородском и Ракитянском районе, Старооскольском и Новооскольском округах. Россельхозбанк одобрил 918 заявок. В то же время деньги получили лишь 493 заявителя.

Напомним, что в планах региональных властей была выдача 3 000 кредитов по «Сельской ипотеке», регион готов стимулировать эту программу до 5 или даже 10 тысяч заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области за минувшие сутки обнаружили 3 неразорвавшихся снаряда
Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Губкинском городском округе Белгородчины растят будущих скалолазов
Преступление века: четверо шебекинцев пытались украсть 600 кур
Где перекроют движение в Старом Осколе?
В Белгородской области под колеса автомобиля попала двухлетняя девочка
Последний рабочий день в Белгородской области выдастся прохладным
В Белгородской области бывший инспектор ДПС и посредник предстанут перед судом за взятку
В Белгороде аферист выманил у заводчицы собак более 40 тысяч рублей
В Старом Осколе энергетики модернизируют систему наружного освещения
В Прохоровском районе Белгородской области во время дорожных работ выкопали артиллерийский снаряд 122 мм
Петровскую школу в Белгородском районе закрывать не будут
В Новом Осколе Белгородской области забеременела 15-летняя девочка
В Борисовском районе Белгородской области объявили войну гаджетам
В Белгородском районе в тройном столкновении автомобилей пострадал ребенок
В Волоконовке Белгородской области установили 15 камер наблюдения
С помощью Сбербанка уже миллиард поездок в общественном транспорте оплатили безналичным способом
Большегрузы - рекордсмены
В Варваровке Белгородской области появилась детская площадка
Белгородские студенты с сентября смогут ездить по льготному проездному
В поселке Майский Белгородского района подожгли автомобиль «Хендай Акцент»
Из Центрального парка Белгорода исчез памятник Ленину
В Белгороде чиновник Гострудинспекции попал под следствие за взятку
В Белгородской области двое подростков попали в ДТП – один погиб
На территории Белгородской области ожидаются кратковременные дожди с грозами