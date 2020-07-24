Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки

24 Июль 2020 2020-07-24T11:22:18+03:00

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На совещании с членами правительства губернатор области Евгений Савченко предложил удвоить выдачу ипотечных займов. Всего, по информации регионального департамента строительства и транспорта, за 5 месяцев в области было выдано 4,5 тысячи таких займов. Но это — всего лишь на 11,5 процентов больше прошлогодних показателей.

Повлиять на ситуацию может целый ряд продуктов с льготной ставкой, считает губернатор. Евгений Савченко обратился к банкам активнее рассматривать заявки и участвовать в стимулировании ипотечного кредитования.

Отметим, что на льготную ипотеку под 6,5 процентов заявки подали 2 800 белгородцев, 1 774 одобрено, выдано 482 займа. По губернаторской ипотеке для бюджетников под 3,5 процента подали 1 331 заявку, 974 кредита одобрили, 37 уже получили деньги. На «Сельскую ипотеку» под 2,7–3 процента годовых заявки подали 2 943 человек. Больше всего — в Белгородском и Ракитянском районе, Старооскольском и Новооскольском округах. Россельхозбанк одобрил 918 заявок. В то же время деньги получили лишь 493 заявителя.

Напомним, что в планах региональных властей была выдача 3 000 кредитов по «Сельской ипотеке», регион готов стимулировать эту программу до 5 или даже 10 тысяч заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU