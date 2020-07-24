2020-07-24T10:34:59+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными. Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента
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Минимальная ставка по кредиту наличными при одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья составляет 7,9% годовых в рублях. Такая же минимальная ставка действует по кредиту с целью «рефинансирование».

Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн рублей. Рассмотрение заявки происходит по двум документам, аналогично как при подаче заявки на кредит наличными.

Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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