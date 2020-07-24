Преступление века: четверо шебекинцев пытались украсть 600 кур

24 Июль 2020 2020-07-24T09:22:42+03:00

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Четырех жителей Шебекинского округа, которые работали на птицефабрике, осудили за кражу кур. В марте у одного из работников возникли проблемы с деньгами, и он решил украсть 600 кур, чтобы потом их продать. К сделке привлек бригадира и двух птицеводов. Но план сорвался из-за охраны, которая их повязала.Теперь незадачливым ворам придется выплатить немалый штраф.

Инициатор кражи попросил охрану птицефабрики организовать проезд машины на предприятие для погрузки птицы. При этом охранник не знал, что задумал мужчина. Он же заранее приготовил 30 клеток и договорился продать кур женщине, которая была не в курсе, что это краденая птица.

22 марта вечером злоумышленник убедился, что на предприятии нет руководства, и заехал на автомобиле на территорию. Там его уже ждали трое сотрудников. Вместе попытались похитить 600 голов молодняка птицы на сумму около 90 тысяч рублей, но их задержала охрана - сотрудники службы экономической безопасности.

В суде подсудимые полностью признали вину. Шебекинский районный суд постановил освободить одного от уголовного преследования в связи с примирением с потерпевшим. Остальных признали виновными в краже и назначили штрафы: одному — 30 тысяч рублей, другому — 15 тысяч рублей, третьему — 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU