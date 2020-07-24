В Губкинском городском округе Белгородчины растят будущих скалолазов

24 Июль 2020 2020-07-24T10:27:04+03:00

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Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» Губкинского округа разработал проект «К вершинам на равных!». Проект направлен на укрепление здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, через использование методики элементов скалолазания.

На территории детского сада создана спортивная площадка – скалодром, на которой воспитанники вовлекаются в увлекательный мир передвижения по вертикальным плоскостям.

У ребят появляется вера в собственные силы, развивается фантазия, они становятся ловкими и гибкими, у них укрепляются мышцы, необходимые для удержания тела в вертикальном положении, формирования правильной осанки и укрепления позвоночника. Воспитанники детского сада заниматься скалолазанием будут не только на физкультурных занятиях, но и во время прогулок.

Кроме этого на физкультурных занятиях в помещении будут использоваться приемы по формированию у детей выносливости, силы и ловкости.

ИСТОЧНИК KP.RU