2020-07-24T10:27:04+03:00
Здоровье

В Губкинском городском округе Белгородчины растят будущих скалолазов

Проект детского сада «К вершинам на равных!» направлен на укрепление здоровья малышей
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкинском городском округе растят будущих скалолазов. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаВ Губкинском городском округе растят будущих скалолазов. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» Губкинского округа разработал проект «К вершинам на равных!». Проект направлен на укрепление здоровья детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, через использование методики элементов скалолазания.

На территории детского сада создана спортивная площадка – скалодром, на которой воспитанники вовлекаются в увлекательный мир передвижения по вертикальным плоскостям.

У ребят появляется вера в собственные силы, развивается фантазия, они становятся ловкими и гибкими, у них укрепляются мышцы, необходимые для удержания тела в вертикальном положении, формирования правильной осанки и укрепления позвоночника. Воспитанники детского сада заниматься скалолазанием будут не только на физкультурных занятиях, но и во время прогулок.

Кроме этого на физкультурных занятиях в помещении будут использоваться приемы по формированию у детей выносливости, силы и ловкости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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