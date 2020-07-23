2020-07-23T20:45:35+03:00
Общество

Где перекроют движение в Старом Осколе?

Запрет движения транспорта связан с ремонтными работами на тепловых сетях
Ирина ТАРАСОВА
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Где перекроют движение в Старом Осколе? Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаГде перекроют движение в Старом Осколе? Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В Старом Осколе временно, до 15 августа 2020 года, на некоторых улицах будет перекрыто движение автомобильного транспорта. Такая мера продиктована проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

Итак, будет прекращено движение транспортных средств по въездным внутриквартальным дорогам жилых домов № 6 и 7 микрорайона Зеленый Лог со стороны проспекта Комсомольский.

Въезд будет осуществляться со стороны улицы Рождественская и дублера проспекта Комсомольский.

Администрация Старооскольского округа просит водителей транспортных средств быть внимательными в местах проведения работ и своевременно выбирать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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