2020-07-23T13:49:07+03:00
Общество

В Старом Осколе энергетики модернизируют систему наружного освещения

Программа модернизации предполагает замену светильников на проспектах Алексея Угарова, Победы, Молодёжном, улице Ерошенко, а также на Комсомольском проспекте, от бассейна ОЭМК до храма Рождества Христова
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В рамках контракта на организацию наружного освещения Старооскольского городского округа «Россети Центр Белгородэнерго» заменит на светодиодные 1343 светильника на основных магистралях Старого Оскола.

Сейчас в наружном освещении округа насчитывается 20706 светоточек, из них только 0,3 % являются светодиодными. После модернизации доля светодиодных светильников вырастет до 6,8%. Учитывая, что, что базовое потребление у них в 2-2,5 раза ниже обычных, город будет экономить до 47% электроэнергии. Таким образом, затраты на модернизацию окупятся уже в течение двух лет.

Для однополосных трасс будут использованы лампы мощностью 120 Ватт, для двух- и трехполосных – мощностью 180 Ватт. При этом все светильники будут интегрированы в интеллектуальную автоматизированную систему, которая позволяет дистанционно устанавливать различные режимы горения в зависимости от нужд потребителей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По словам начальника Старооскольских электрических сетей Андрея Костенникова, в этом году энергетики планируют также обновить светильники на улице Ильинской, на трассе от села Городище до Владимировки. Современное освещение будет не только более естественно и приближенно к дневному, но и позволит водителям лучше видеть ситуацию на дороге и пешеходов в темное время суток. К тому же, возможность автоматизированного управления светильниками позволит в кратчайшие сроки принимать меры по ремонту вышедших из строя светоточек, что повысит качество обслуживания наружного освещения.

Ранее энергетики уже заменили светильники на проспекте Алексея Угарова, от авторынка до рынка «Юбилейный». В двух местах с наиболее оживленным движением установили светильники с проекцией пешеходного перехода. В темное время суток они служат дополнительными мерами безопасности, так как привлекают внимание водителей, заставляя сбавлять скорость.

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