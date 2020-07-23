2020-07-23T12:52:42+03:00
Общество

В Прохоровском районе Белгородской области во время дорожных работ выкопали артиллерийский снаряд 122 мм

За прошедшие сутки взрывотехники обезвредили 3 снаряда времен Великой Отечественной войны
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Прошло 75 лет со времен войны, а белгородская земля до сих пор хранит военные снаряды. Так, 22 июля во время проведения дорожных работ в поселке Политотдельский Прохоровского района выкопали артиллерийский снаряд 122 мм. В тот же день в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны – минометная мина 50 мм. В Белгороде по улице Сумская при проведении земельных работах на территории частного домовладения хозяин участка нашел боеприпас. Прибывшие на место вызова взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области идентифицировали его, как минометную мину 82 мм.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

Боеприпасы уже много лет пролежали в земле, но до сих пор представляют опасность и могут взорваться от малейшего прикосновения, предупреждают спасатели. И напоминают, что о подозрительной находке следует сообщать по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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