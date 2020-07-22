В Волоконовке Белгородской области установили 15 камер наблюдения. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района

Стационарные уличные IP-видеокамеры размещены в сквере «Юность», парке культуры и отдыха имени 70-летия Победы, на стадионе имени Гагарина, на пересечении улиц Комсомольская и Нестерова, в районе автовокзала и на выезде из поселка Волоконовка в сторону Белгорода.

Видеонаблюдение позволит повысить уровень общественной безопасности за счет создания комплексной информационной системы. Она обеспечит прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.