2020-07-23T11:24:09+03:00
Общество

Петровскую школу в Белгородском районе закрывать не будут

Младшеклассников будут возить на обед в соседнее село
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Белгородского района.Фото пресс-службы администрации Белгородского района.
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Напомним, что в социальной сети появилось очередное видеообращение к президенту Владимиру Путину от жителей села Петровка. Основная суть жалобы — закрытие школы в селе. Однако, как выяснилось, школу закрывать не будут, а учащихся младших классов обеспечат горячи питанием в соседнем селе.

Об этом рассказали сотрудники администрации Белгородского района родителям и педагогическому коллективу «Петровской ООШ». Для полноценной деятельности, согласно законодательству Российской Федерации, образовательная организация обязана обеспечить обучающихся младших классов бесплатным горячим питанием не меньше 1 раза в день. Но сейчас в Петровской школе нет возможности организовать горячее питание школьников.

В связи с этим администрация Белгородского района предлагает организовать горячее питание для учащихся Петровской школы на базе столовой «Отрадненской ООШ», расположенной в селе Малиновка. Детей будут возить 1 раз в день на обед с 10 до 11 часов по обследованному и соответствующему нормам безопасности маршруту.

При этом «Петровская ООШ» будет функционировать по-прежнему, не нарушая учебного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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