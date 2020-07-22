В Белгороде чиновник Гострудинспекции попал под следствие за взятку

22 Июль 2020 2020-07-22T10:16:25+03:00

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Следственный отдел Белгорода возбудил уголовное дело в отношении государственного инспектора труда по правовым вопросам Гострудинспекции Белгородской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Во время следствия выяснилось, что в июне 2020 года руководитель одной из коммерческих фирм уволил работника, обвинив его в нарушении трудового законодательства. Уволенный обратился в Гострудинспекцию с жалобой. Его обращение рассматривал подозреваемый, который и предложил решить вопрос за определенную сумму. Сразу же после передачи денег чиновника задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что чиновник, обладая полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области трудового законодательства, сам обратился к коммерсанту с предложением уменьшить сумму штрафа за совершенное им правонарушение в обмен на взятку в сумме 50 тысяч рублей. Предприниматель передал ему всю сумму 20 июля 2020 года, находясь в рабочем кабинете подозреваемого.

Подозреваемый задержан в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU