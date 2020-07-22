На территории Белгородской области ожидаются кратковременные дожди с грозами

22 Июль 2020 2020-07-22T09:17:29+03:00

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Как сообщают белгородские синоптики, сегодня, 22 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем во многих районах региона ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем при грозе местами его порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем 24-29 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам, что если сильный ветер, гроза застала вас на улице, следует держаться как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. И советует быстрее спрятаться в помещении.

В ветреную погоду следует исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения вэлектрической сети квартиры, немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU