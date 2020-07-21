2020-07-21T19:47:52+03:00
Наука

Белгородские ученые установили влияние наноматериалов на ДНК живых организмов

Ученые НИУ «БелГУ» работали совместно с коллегами из Тамбовского госуниверситета
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
Изменить размер текста:

Исследователи Центра геномной селекции НИУ «БелГУ» совместно с коллегами из Тамбовского госуниверситета в рамках НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» провели исследования на генотоксичность углеродных нанотрубок. Ученые исследовали известный углеродный наноматериал, применяемый в медицине в качестве наночипов и наносенсоров, а также для создания биосовместимых имплантов и в сельском хозяйстве для доставки пестицидов и удобрений. Эксперименты, которые проводились на лабораторных мышах, выявили нарушения ДНК, которые могут привести к отдаленным токсическим эффектам, в том числе в отношении потомства экспонированных животных.

Вывод ученых: применение наноматериалов должно быть строго регламентировано и обязательно проверяться на генотоксичность. В настоящее время проводятся исследования токсичности наноматериалов на клеточном уровне, а исследование белгородских и тамбовских ученых направлено на изучение токсичности на молекулярном уровне, в частности, генотоксичности нанотрубок в клетках млекопитающих.

Исследование ученых доказывает, что выявленные изменения в органах в результате введения углеродного наноматериала могут стать серьезной предпосылкой дальнейшей патологии органов, поэтому необходимо своевременно оценивать потенциальные риски для здоровья в долгосрочной перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские ученые установили влияние наноматериалов на ДНК живых организмов
Житель Белгородской области сдал на металлолом чужой трактор
Собачья жизнь: в Белгороде появятся площадки для выгула собак
В Липецкой области за год на 35% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк предложил новые условия рефинансирования ипотеки
У белгородского шашлычника украли 190 килограммов мяса
Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета
В Старом Осколе вручили ключи 9 новоселам
В Белгороде на конкурсе «Студенческая весна 2020» достойно выступили губкинцы
Ветеранам Великой Отечественной в Валуйках подарили телефоны
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Жительница Старого Оскола закидала судебного пристава камнями
Сбербанк продолжает помогать своим корпоративным клиентам в рамках государственных программ поддержки бизнеса
Сегодня в Белгородской области местами будут дожди и грозы
Белгородцы летом не будут платить за газовое отопление
В Шебекино столкнулись «пятерка» и патрульный автомобиль
Под нажимом приставов белгородское предприятие выплатило сотруднику более миллиона за производственную травму
В Белгородской области только за неделю произошло 5 ландшафтных пожаров
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик