Белгородские ученые установили влияние наноматериалов на ДНК живых организмов

21 Июль 2020 2020-07-21T19:47:52+03:00

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Исследователи Центра геномной селекции НИУ «БелГУ» совместно с коллегами из Тамбовского госуниверситета в рамках НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» провели исследования на генотоксичность углеродных нанотрубок. Ученые исследовали известный углеродный наноматериал, применяемый в медицине в качестве наночипов и наносенсоров, а также для создания биосовместимых имплантов и в сельском хозяйстве для доставки пестицидов и удобрений. Эксперименты, которые проводились на лабораторных мышах, выявили нарушения ДНК, которые могут привести к отдаленным токсическим эффектам, в том числе в отношении потомства экспонированных животных.

Вывод ученых: применение наноматериалов должно быть строго регламентировано и обязательно проверяться на генотоксичность. В настоящее время проводятся исследования токсичности наноматериалов на клеточном уровне, а исследование белгородских и тамбовских ученых направлено на изучение токсичности на молекулярном уровне, в частности, генотоксичности нанотрубок в клетках млекопитающих.

Исследование ученых доказывает, что выявленные изменения в органах в результате введения углеродного наноматериала могут стать серьезной предпосылкой дальнейшей патологии органов, поэтому необходимо своевременно оценивать потенциальные риски для здоровья в долгосрочной перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU