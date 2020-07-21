2020-07-21T18:35:22+03:00
Общество

Житель Белгородской области сдал на металлолом чужой трактор

Полицейские вовремя успели изъять сельхозтехнику
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Похищенный транспорт скоро вернут законному владельцу.Похищенный транспорт скоро вернут законному владельцу.Фото: "КП" Архив
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В шебекинский отдел полиции обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что на принадлежащем ему тракторе бригада убирала мусор в одном из сел городского округа. Сельхозтехника стояла возле двора одного из работников. В один из дней трактор пропал.

Полицейские обнаружили транспортное средство в пункте приема металла. По предварительным данным, его похитил один из работников той же бригады – 42-летний мужчина. Сам он, не имея прав, не стал садиться за руль. Мужчина попросил отогнать сельхозтехнику в скупку своего приятеля, объяснив ему, что такое указание якобы поступило от владельца трактора.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенный транспорт скоро вернут законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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