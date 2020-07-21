2020-07-21T15:22:57+03:00
Происшествия

Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета

Тело женщина с характерными травмами при падении с высоты нашли на козырьке подъезда
Ирина ТАРАСОВА
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Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета.Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета.Фото: "КП" Архив
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Следственный отдел Белгорода организовал проведение доследственной проверки по факту смертельного травмирования молодой белгородки. Предварительно уже установлено, что 27-летняя женщина пришла к дому по улице Губкина, где проживает ее бывший муж и 10-летний ребенок. При этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, привлекая своим поведение внимание окружающих. Находившиеся на улице люди сделали ей замечание. Женщина самостоятельно вошла в подъезд, а чуть позже ее тело обнаружили на козырьке подъезда с характерными травмами при падении с высоты.

Как женщина входила в подъезд, видели многочисленные очевидцы, но в настоящий момент, как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, данных о том, что в отношении погибшей были совершены какие-то преступные действия, нет.

Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также организован целый комплекс неотложных проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гибель молодой женщины в Белгороде привлекла внимание регионального Следственного комитета
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