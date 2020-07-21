2020-07-21T11:33:25+03:00
Общество

Ветеранам Великой Отечественной в Валуйках подарили телефоны

К телефону прилагается сертификат на бесплатную мобильную связь
Ирина ТАРАСОВА
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Ветеранам Великой Отечественной в Валуйках подарили телефоны. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВетеранам Великой Отечественной в Валуйках подарили телефоны. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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В Валуйском городском округе волонтеры Победы совместно с председателем местной ветеранской организации Николаем Семыкиным навестили участников и инвалидов Великой Отечественной войны и вручили им сотовые телефоны. Вместе с телефоном прилагается именной сертификат на бесплатную мобильную связь, в пакет которой входят звонки и СМС.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа. В Год памяти и славы особенно важно не только поздравить ветеранов с 75-летием Победы, но и сделать их жизнь максимально комфортной. Такие памятные подарки в рамках благотворительного проекта будут полезны для защитников нашей Родины, чтобы связь с родными и близкими всегда была непрерывна.

В общей сложности такими телефонами на территории округа обеспечили 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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