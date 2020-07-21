В Старом Осколе вручили ключи 9 новоселам
Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко вручил ключи от 9 квартир молодым старооскольцам, оставшимся без попечения родителей. Ребята получили жилье в новом доме микрорайона Центральный.
Согласно заключенного с АО «Дирекция Юго-Западного района» муниципального контракта на покупку помещений квартир для обеспечения жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в 2020 году администрацией Старооскольского городского округа приобретено 9 однокомнатных квартир.
Финансирование осуществлено за счет средств областного бюджета на сумму 13 637 999,97 рублей, сообщила пресс-служба администрации округа.
Благочинный II Старооскольского округа протоиерей Василий Рачок обратился к молодежи со словами напутствия и подарил ребятам иконы. Атмосферу праздника для всех присутствующих создавал вокальный ансамбль «Акра».
Площадь каждой квартиры не менее 33 квадратов.
ИСТОЧНИК KP.RU