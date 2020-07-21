В Старом Осколе вручили ключи 9 новоселам

21 Июль 2020 2020-07-21T14:51:17+03:00

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Глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко вручил ключи от 9 квартир молодым старооскольцам, оставшимся без попечения родителей. Ребята получили жилье в новом доме микрорайона Центральный.

Согласно заключенного с АО «Дирекция Юго-Западного района» муниципального контракта на покупку помещений квартир для обеспечения жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в 2020 году администрацией Старооскольского городского округа приобретено 9 однокомнатных квартир.

Финансирование осуществлено за счет средств областного бюджета на сумму 13 637 999,97 рублей, сообщила пресс-служба администрации округа.

Благочинный II Старооскольского округа протоиерей Василий Рачок обратился к молодежи со словами напутствия и подарил ребятам иконы. Атмосферу праздника для всех присутствующих создавал вокальный ансамбль «Акра».

Площадь каждой квартиры не менее 33 квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU