Белгородцы летом не будут платить за газовое отопление

20 Июль 2020 2020-07-20T18:37:20+03:00

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Власти Белгородской области приняли решение, согласно которому белгородцы не будут летом платить за газовое отопление, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сезонная оплата, по мнению ведомства, поможет снизить финансовую нагрузку на кошельки потребителей в летнее время, когда жильцы не пользуются отоплением. За отопление теперь белгородцы будут платить с октября по апрель, во время отопительного сезона. Но в целом за год объем платы останется неизменным.

Как известно, на территории региона действует единый норматив потребления коммунальной услуги, он равен 8,5 м3/м2 общей площади жилого помещения, независимо от сезона, при годовом объеме 102 м3. Оплачивается услуга круглогодично.

18 июля департамент ЖКХ Белгородской области установил новые значения нормативов: с 1 августа 2020 года при том же годовом объеме потребления норматив составит 17 м3/м2 общей площади жилого помещения в месяц в отопительный период, и 0 м3/м2 вне отопительного периода.

При этом подчеркнем, что данное значение не превысило предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги при применении сезонных нормативов. Комиссия по регулированию цен и тарифов подтвердила данное утверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU