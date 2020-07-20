20 Июль 2020 2020-07-20T18:02:51+03:00

Под нажимом приставов белгородское предприятие выплатило сотруднику более миллиона за производственную травму. Фото: "КП" Архив

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Судебные приставы обязали одной из белгородских предприятия выплатить своему пострадавшему сотруднику 1 030 000 рублей. Мужчина получил тяжелую травму позвоночника в результате несчастного случая.

Судебный пристав-исполнитель вручил представителю организации постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о взыскании исполнительского сбора, за неисполнения в установленный срок требований исполнительного документа. Также были направлены запросы в регистрирующие органы. Было установлено, что организация-должник является собственником 17 транспортных средств, по которым незамедлительно было принято решение о запрете на совершение регистрационных действий.

Результатом проведенной приставами работы стало возмещение организацией компенсации морального вреда в полном объеме, 1 миллион 30 тысяч рублей перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU