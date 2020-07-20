В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик

20 Июль 2020 2020-07-20T13:12:26+03:00

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В минувшие выходные белгородским спасателям удалось предотвратить трагедию, которая едва не произошла на пляже «Юность». Семья с мальчиком 2011 года отдыхала на берегу реки. Ребенок играл с другими детьми в воде, но в какой-то момент решил отплыть подальше от берега. Но сил, чтобы вернуться обратно, не хватило. Ребенок начал кричать и звать на помощь, в этот момент спасатель, дежуривший на пляже, его и услышал. Спасатель подоспел вовремя, в настоящее время с ребенком все хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что неорганизованный и небезопасный отдых у воды порой влечет за собой несчастные случаи. Родителям обязательно нужно объяснить ребенку, что нельзя купаться в водоемах, где нет оборудованных пляжей, а также нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых. Запрещено устраивать игры вблизи рек и озер.

ИСТОЧНИК KP.RU