2020-07-20T13:12:26+03:00
Общество

В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик

Трагедию на водоеме удалось предотвратить дежурившему на пляже спасателю
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В минувшие выходные белгородским спасателям удалось предотвратить трагедию, которая едва не произошла на пляже «Юность». Семья с мальчиком 2011 года отдыхала на берегу реки. Ребенок играл с другими детьми в воде, но в какой-то момент решил отплыть подальше от берега. Но сил, чтобы вернуться обратно, не хватило. Ребенок начал кричать и звать на помощь, в этот момент спасатель, дежуривший на пляже, его и услышал. Спасатель подоспел вовремя, в настоящее время с ребенком все хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что неорганизованный и небезопасный отдых у воды порой влечет за собой несчастные случаи. Родителям обязательно нужно объяснить ребенку, что нельзя купаться в водоемах, где нет оборудованных пляжей, а также нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых. Запрещено устраивать игры вблизи рек и озер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик
Теперь в Белгородской области, чтобы распорядиться материнским капиталом, не нужно писать кучу заявлений
Белгородские судебные приставы помогли получить 16 работникам заработную плату
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Сервис Сбербанка защитит бизнес от подозрительных операций
В Белгороде оцепили здание ГТРК
Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе
В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19
Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион
В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин
20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет
В частном секторе Губкино строят дороги
67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию
Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара
В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство
В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы
Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги
В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку