Белгородские судебные приставы помогли получить 16 работникам заработную плату

20 Июль 2020 2020-07-20T11:32:03+03:00

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Судебные приставы Белгородской области добились выплаты заработной платы 16 работникам управляющей компании в размере более 303 тысяч рублей.

На исполнении в Белгородском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось сводное исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью о взыскании заработной платы. Компания, обслуживающая многоквартирные дома, несколько месяцев не выплачивала заработную плату 16 работникам.

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель уведомил руководство о возбуждении исполнительного производства. После установления имущественного положения компании-должника он вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта: «LADA 212140» 4x4, «ГАЗ-5312-АГП-1802», «ГАЗ-САЗ-3507-01».

В результате принятых мер руководство управляющей компании погасило долг по заработной плате в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU