2020-07-20T11:11:00+03:00
Общество

Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

Клиентам Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившим полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» с 4 июля по 1 августа 2018 года, выплатили ежегодный купон
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Доходность для клиентов составила от 11,2% до 12,9% по полисам в рублях и от 4% до 8,1% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные, по причине падения акций относительно их стоимости на момент покупки ИСЖ, купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в будущем. Всего за 2 года в рамках стратегии "Золотодобывающие компании" дополнительный инвестиционный доход получили 1,5 тысячи клиентов Банка, общая сумма выплат клиентам составила более 75,3 млн рублей и 57,9 тыс. долларов США.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода в виде ежегодных купонов или по окончании действия полиса. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Лидеры рынка», «Нефть».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик
Теперь в Белгородской области, чтобы распорядиться материнским капиталом, не нужно писать кучу заявлений
Белгородские судебные приставы помогли получить 16 работникам заработную плату
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Сервис Сбербанка защитит бизнес от подозрительных операций
В Белгороде оцепили здание ГТРК
Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе
В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19
Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион
В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин
20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет
В частном секторе Губкино строят дороги
67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию
Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара
В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство
В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы
Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги
В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку