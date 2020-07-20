2020-07-20T11:25:54+03:00
Общество

В Белгороде оцепили здание ГТРК

Никаких опасных предметов на территории телерадиокомпании не обнаружили
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
За заведомо ложное сообщение можно получить от двух до трех лет колонии.За заведомо ложное сообщение можно получить от двух до трех лет колонии.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Утро понедельника, 20 июля, началось в Белгороде с оцепления здания гостелерадиокомпании. Горожане заметили возле него автомобили спецслужб и сотрудников правоохранительных органов в бронежилетах и касках.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что причиной стало поступившее сообщение о якобы существующей угрозе. К счастью, информация не подтвердилась. При обследовании ничего опасного на территории ГТРК не обнаружили. Напомним, шутнику может грозить серьезное наказание. За заведомо ложное сообщение можно получить от двух до трех лет колонии. Когда речь идет об объектах социальной инфраструктуры – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик
Теперь в Белгородской области, чтобы распорядиться материнским капиталом, не нужно писать кучу заявлений
Белгородские судебные приставы помогли получить 16 работникам заработную плату
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Сервис Сбербанка защитит бизнес от подозрительных операций
В Белгороде оцепили здание ГТРК
Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе
В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19
Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион
В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин
20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет
В частном секторе Губкино строят дороги
67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию
Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара
В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство
В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы
Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги
В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку