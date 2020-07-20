В Белгороде оцепили здание ГТРК

20 Июль 2020 2020-07-20T11:25:54+03:00

За заведомо ложное сообщение можно получить от двух до трех лет колонии. Фото: "КП" Архив

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Утро понедельника, 20 июля, началось в Белгороде с оцепления здания гостелерадиокомпании. Горожане заметили возле него автомобили спецслужб и сотрудников правоохранительных органов в бронежилетах и касках.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что причиной стало поступившее сообщение о якобы существующей угрозе. К счастью, информация не подтвердилась. При обследовании ничего опасного на территории ГТРК не обнаружили. Напомним, шутнику может грозить серьезное наказание. За заведомо ложное сообщение можно получить от двух до трех лет колонии. Когда речь идет об объектах социальной инфраструктуры – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU