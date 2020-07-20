Теперь в Белгородской области, чтобы распорядиться материнским капиталом, не нужно писать кучу заявлений
Белгородские семьи могут распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитные организации, в регионе заключены соглашения об информационном обмене. Всего на данный момент подписано 582 соглашения в 83 регионах, белгородским Пенсионным фондом аналогичные соглашения заключены с 16 банками. То есть вместо двух обращений семье теперь достаточно обратиться только в банк.
Владельцы сертификата обратившись в банки, заключившие соглашения, одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья могут подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту.
ИСТОЧНИК KP.RU