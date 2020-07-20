2020-07-20T09:24:40+03:00
Общество

Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе

Конкурс посвящен 30-летию возобновления служения в Преображенском кафедральном соборе
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Две маленькие новооскольчанки победили в православном конкурсе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаДве маленькие новооскольчанки победили в православном конкурсе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
Изменить размер текста:

Итоги конкурса «Преображенский храм – дом, наполненный молитвой» подвели в Белгороде. В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений региона, при этом сразу две школьницы из Нового Оскола стали победителями. Призером в номинации «Литературное творчество» стала учащаяся средней школы № 3 Софья Цапкова. Также Софья Цапкова и Валерия Кашкина были признаны призерами в номинации «Рисунок».

Целью конкурса является сохранение и развитие лучших традиций национальной русской культуры, духовное воспитание и творческое развитие школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы смогут до конца года заменить паспорта, срок действия которых истек
В Белгородской области в реке Осколец едва не утонул мальчик
Теперь в Белгородской области, чтобы распорядиться материнским капиталом, не нужно писать кучу заявлений
Белгородские судебные приставы помогли получить 16 работникам заработную плату
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Сервис Сбербанка защитит бизнес от подозрительных операций
В Белгороде оцепили здание ГТРК
Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе
В Белгородской горбольнице №2 скончался 49-й пациент с подтвержденным COVID-19
Под Белгородом дама за рулем сбила 5-летнюю девочку
В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион
В Белгороде ушел из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки Василий Хоркин
20 083 маленьких белгородца в июле получили выплаты, положенные на детей от 3 до 7 лет
В частном секторе Губкино строят дороги
67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию
Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара
В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство
В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы
Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги
В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку