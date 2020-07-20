Две девочки из Нового Оскола победили в православном конкурсе

20 Июль 2020 2020-07-20T09:24:40+03:00

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Итоги конкурса «Преображенский храм – дом, наполненный молитвой» подвели в Белгороде. В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений региона, при этом сразу две школьницы из Нового Оскола стали победителями. Призером в номинации «Литературное творчество» стала учащаяся средней школы № 3 Софья Цапкова. Также Софья Цапкова и Валерия Кашкина были признаны призерами в номинации «Рисунок».

Целью конкурса является сохранение и развитие лучших традиций национальной русской культуры, духовное воспитание и творческое развитие школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU