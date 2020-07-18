Мэр Белгорода раскритиковал заросший травой закрытый стадион

18 Июль 2020 2020-07-18T14:45:31+03:00

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На своей странице в социальной сети ВКонтакте Мэр Белгорода Юрий Галдун критически высказался в адрес директора Спортивной школы СШОР 5. «Сегодня в ходе рабочего объезда увидел вот такую картину на стадионе СШОР 5. Спортивный объект в городе в подобном состоянии - это просто недопустимо. К тому же, получаю постоянные жалобы о том, что именно этот стадион все время закрыт для горожан», - написал Юрий Галдун в соцсети.

«Считаю, директор спортшколы не имеет права оставаться на этой должности», - резюмировал мэр и проиллюстрировал свое высказывание фотографиями, на которых видны заросший сорняками стадион и «запретительная» табличка входить на стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU