В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье
Семье Юрия и Марины Мирошниченко из села Хмелевец Валуйского городского округа, которая победила в конкурсе на лучшее семейное подворье «Мы – молодые хозяева жизни», вручены диплом и ценные подарки от администрации округа. В семье Мирошниченко растут три замечательных сына. Дима и Саша - папины помощники, а самый младший Алексей наслаждается заботой мамы. Бабушка Татьяна Ивановна помогает молодым воспитывать внуков и вести подсобное хозяйство.
Дружная семья принимает активное участие в общественной и культурной жизни села, служит подрастающему поколению односельчан наглядным примером любви, дружбы, взаимопонимания, трудолюбия и уважения, сохранения семейных ценностей и традиций.
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