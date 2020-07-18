18 Июль 2020 2020-07-18T16:03:03+03:00

В селе Хмелевец Белгородчины семья Мирошниченко победила в конкурсе на лучшее подворье. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

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Семье Юрия и Марины Мирошниченко из села Хмелевец Валуйского городского округа, которая победила в конкурсе на лучшее семейное подворье «Мы – молодые хозяева жизни», вручены диплом и ценные подарки от администрации округа. В семье Мирошниченко растут три замечательных сына. Дима и Саша - папины помощники, а самый младший Алексей наслаждается заботой мамы. Бабушка Татьяна Ивановна помогает молодым воспитывать внуков и вести подсобное хозяйство.

Дружная семья принимает активное участие в общественной и культурной жизни села, служит подрастающему поколению односельчан наглядным примером любви, дружбы, взаимопонимания, трудолюбия и уважения, сохранения семейных ценностей и традиций.

ИСТОЧНИК KP.RU