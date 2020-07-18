В частном секторе Губкино строят дороги

18 Июль 2020 2020-07-18T10:40:59+03:00

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На территории Губкинского городского округа продолжается строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах индивидуального жилищного строительства. Сейчас подрядной организацией МУП «Автодор» завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия автодорог в микрорайоне Юбилейный. Их протяженность 7,759 км. Также выполняется устройство щебеночного основания автодорог в микрорайоне Северо-Западный.

Строительство дорог с твердым покрытием ведется в рамках реализации государственной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», сообщила пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU