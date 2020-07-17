67 белгородских ребят-призывников отправились на военную службу в Росгвардию

17 Июль 2020 2020-07-17T19:10:01+03:00

При отборе кандидатов особое внимание уделялось не только состоянию здоровья, но и уровню образования

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В весеннюю призывную кампанию в войска национальной гвардии Российской Федерации отправились служить 67 белгородцев. Отправка призывников на военную службу состоялась в областном пункте сбора в Белгороде. Начальник отделения учета и комплектования Управления Росгвардии по Белгородской области Дмитрий Рыцевский подчеркнул, что при отборе кандидатов особое внимание уделялось не только состоянию здоровья, но и уровню образования. Значительную часть призывников составили молодые люди, окончившие высшие учебные заведения.

Проводить юношей пришли сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области, представители воинских частей, родители и друзья призывников.

У всех призывников есть возможность в период прохождения службы получить специальность в учебных центрах Росгвардии, где готовят кинологов, саперов, поваров, санитарных инструкторов, водителей и специалистов инженерно-технических средств охраны. Кроме этого, по истечению шести месяцев службы призывники могут заключать контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU