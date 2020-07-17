Жители Грайворонского района Белгородчины знают, как избежать пожара

17 Июль 2020 2020-07-17T17:46:02+03:00

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Середина лета и теплая погода - это отличное время, чтобы провести выходные дни на приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, жители области забывают о правилах пожарной безопасности, что приводит к резкому увеличению количества пожаров. Чтобы напомнить о правилах пожарной безопасности, в Грайворонском районе прошел профилактический рейд, который провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

В ходе рейда инспекторы рассказали жителям об опасности разведения костров и сжигания мусора на своих участках, особенно при высокой температуре воздуха. Кроме того, напомнили, что в сухую и жаркую погоду языки пламени в считанные секунды охватывают близстоящие постройки, что может привести к плачевным последствиям, а иногда и к гибели людей.

Также грайворонцам напомнили элементарные требования пожарной безопасности в летний период и на местах отдыха. Так, в жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей. Запрещается оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами и не разрешается заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а также курить или пользоваться огнем поблизости от заправляемых машин. Нельзя оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах, а на полях выжигать траву и стерню.

Соблюдение этих элементарных правил поможет избежать пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU