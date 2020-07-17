17 Июль 2020 2020-07-17T15:32:22+03:00

В Белгородской области задержали местную жительницу, скрывающуюся от правосудия за убийство. Фото: "КП" Архив

Женщина в ближайшее время предстанет перед судом

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В Яковлевское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступило сводное исполнительное производство в отношении местной жительницы. Изучая дело, судебные приставы выяснили, что гражданка скрывается от суда за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство) и находится в розыске.

Судебные приставы незамедлительно связались с сотрудниками полиции ОМВД России по Яковлевскому городскому округу Белгородской области и сообщили о задержании скрывавшейся.

Женщину передали сотрудникам полиции и в ближайшее время она предстанет перед судом, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU