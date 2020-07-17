2020-07-17T11:35:02+03:00
Происшествия

В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги

Погибшая— 55-летняя жительница села Новорождественка
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги.В Белгородской области установили личность женщины, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги.Фото: "КП" Архив
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Валуйскому межрайонному следственному отделу в ходе процессуальной проверки по факту гибели женщины в Волоконовском районе удалось установить личность погибшей, чье обгоревшее тело нашли у проселочной дороги. Ею оказалась 55-летняя жительница села Новорождественка, которую с 16 июля 2020 года родные считали безвестно отсутствующей.

В ходе проверки было осмотрено место жительства женщины, опрошены родственники. В настоящее время данных о совершении в отношении женщины преступления не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщаем пресс-служба регионального Следственного комитета.

Напомним, что обгоревшее тело женщины было обнаружено у дороги, ведущей в село Староивановка. Следовали опровергли информацию, что руки женщины были связаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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