Один миллион рублей получит лучший населенный пункт Шебекинского округа

17 Июль 2020 2020-07-17T09:04:31+03:00

Также здесь ищут лучшую улицу и лучшее подворье

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В Шебекинском городском округе стартовал конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт», «Лучшая улица», «Лучший дом». Для участия все материалы предоставляются в конкурсную комиссию в виде текстовых и графических материалов не позднее 31 июля 2020 года в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Шебекинского городского округа».

При этом победителям предусмотрены неплохие премии: к примеру, самый лучший населенный пункт округа, который займет первое место, ждет 1 миллион рублей. За второе место предусмотрено поощрение в размере 500 тысяч рублей, а за третье 250 тысяч.

Призовые места в номинации «Лучшая улица» : I место - 55 тысяч рублей; II место - 40 тысяч рублей; III место - 27 тысяч рублей.

Лучшим хозяевам, занявшим призовые места в номинации «Лучший дом в частном секторе», полагаются такие премии: I место - 16 тысяч рублей; II место - 11 тысяч рублей; III место - 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU