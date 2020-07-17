В Белгородской области бюджетники могут подать заявку на льготную ипотеку

17 Июль 2020 2020-07-17T10:21:44+03:00

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В начале мая на базе ипотеки с господдержкой в Белгородской области запустили губернаторскую ипотеку для работников бюджетной сферы. По условиям программы, в течение 5 лет с момента заключения договора, участникам льготного ипотечного кредитования ежемесячно предоставляется субсидия, которая позволяет снизить ставку на 3%.

Получить субсидию могут все работники бюджетной сферы: муниципального, регионального и федерального уровней, в том числе работники полиции, МЧС, налоговой инспекции, коммунального хозяйства и другие. Сбор заявок на участие в программе льготного кредитования организован через работодателей бюджетной сферы. Оформить субсидию можно на региональном портале Госуслуг.

Постановлением Правительства Белгородской области утвержден порядок предоставления субсидий отдельным категориям граждан на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотекой. Теперь максимальный размер кредита увеличен с 3 до 6 миллионов рублей. Кроме того, отменены ограничения по стоимости квадратного метра жилья. Ранее для Белгорода стоимость 1 кв. м не должна была превышать 50 тыс. рублей.

Жители сельских территорий области могут воспользоваться сельской ипотекой для улучшения жилищных условий. Россельхозбанк обеспечивает кредитование под 3% годовых. В данной программе не участвуют лишь крупные города: Белгород, Старый Оскол, Шебекино, Алексеевка, Губкин, Валуйки.

ИСТОЧНИК KP.RU