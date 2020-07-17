17 Июль 2020 2020-07-17T12:46:34+03:00

Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»? Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

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В текущем году в Губкинском городском округе реализован первый этап проекта «Парк нашей мечты». Он появится после благоустройства городского парка культуры и отдыха по ул. Скворцова.

В результате обустроены детская игровая площадка, зоны отдыха и прогулок, площадки для занятия спортом и проведения массовых мероприятий. Также в парке установили системы наружного освещения и видеонаблюдения, голосового оповещения и Wi-Fi.

На территории парка обустроена административно-хозяйственная зона с размещением модульного санитарно-гигиенического комплекса. Высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы.

Реализация проекта позволила создать современное, благоустроенное общественное пространство, учитывающее потребности различных возрастных групп населения Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU