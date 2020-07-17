Будет ли в Губкине «Парк нашей мечты»?
В текущем году в Губкинском городском округе реализован первый этап проекта «Парк нашей мечты». Он появится после благоустройства городского парка культуры и отдыха по ул. Скворцова.
В результате обустроены детская игровая площадка, зоны отдыха и прогулок, площадки для занятия спортом и проведения массовых мероприятий. Также в парке установили системы наружного освещения и видеонаблюдения, голосового оповещения и Wi-Fi.
На территории парка обустроена административно-хозяйственная зона с размещением модульного санитарно-гигиенического комплекса. Высажены деревья и кустарники, установлены малые архитектурные формы.
Реализация проекта позволила создать современное, благоустроенное общественное пространство, учитывающее потребности различных возрастных групп населения Губкинского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU