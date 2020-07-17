2020-07-17T14:49:24+03:00
Общество

В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы

Музей открыт на средства президентского гранта
Ирина ТАРАСОВА
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В библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ библиотеке Старого Оскола открылся мини-музей народной куклы. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Музей народной куклы в старооскольской библиотеке организован в рамках проекта «Путешествие по России с народной куклой», победившего в конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества. Автор проекта – руководитель творческого объединения мастеров «Родное ремесло», народный мастер Белгородской области Елена Ислентьева.

В экспозиции 205 тряпичных кукол. Часть кукол является репликами экспонатов музеев, а часть изготовлена по образцам, собранным в этнографических экспедициях. Эти куклы не обрядовые, а игровые. Их делали для детей на всей территории современной России – в республике Коми, Пермском крае, а также в Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Ярославской, Калужской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях.

На средства президентского гранта были куплены выставочные витрины, а также настольные ткацкие станки, швейные машинки и многое другое. Елена Ислентьева организовала мастер-классы для рукодельниц. На них и были сшиты замечательные куклы, представленные в мини-музее.

Рядом с витринами – экспозиция «Хороша сряда, не отвести взгляда». Это несколько манекенов, одетых в традиционные народные костюмы Новооскольского и Чернянского районов Белгородской области. Один из них предоставлен владельцем частной коллекции, остальные сшиты мастерами объединения «Родное ремесло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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