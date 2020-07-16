В Белгороде возле университета появились свои Шурик и Лида из "Операции "Ы"

16 Июль 2020 2020-07-16T17:17:33+03:00

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Изображение любимых киногероев из известной комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» появилось на стене дома у Белгородского госуниверситета. Сюжет из новеллы «Наваждение», где герои усиленно готовятся к экзамену, теперь смогут увидеть белгородцы и гости областного центра. Мурал появился в рамках проекта «Городской пейзаж», о котором ранее сообщали в департаменте ЖКХ. Также планируется графити на улице Макаренко, а всего стены многоквартирных домов Белгородской области украсят 15 муралов, в том числе с Губкинском, Старооскольсокм и Шебекинском городских округах.

Напомним, чтое Белгороде первые три мурала появились еще в 2019 году — изображения Юрия Гагарина, Владимира Маяковского , а на здании по улице Белгородского полка — целая картина. В этом году ко Дню Победы на здании медицинского колледжа по улице Попова нарисовали девушку-медсестру, а на сцене дома по проспекту Славы — танцующую пару.

Памятник Шурику и Лиде в Краснодаре.

Интересно, что именно сюжет из «Наваждения» чаще всего привлекает внимание художников. Во многих городах уже есть памятники, изображающие Шурика и Лиду, которые готовятся к экзамену. Так, такие скульптуры есть в Москве, Краснодаре, у здания Рязанского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU