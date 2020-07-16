Главный ковид-госпиталь Белгородской области возвращается к нормальной работе

16 Июль 2020 2020-07-16T15:30:32+03:00

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Главный ковид-госпиталь Белгородской области постепенно возвращается к нормальному графику работу. Как сообщили в пресс-службе администрации области, хирургический корпус белгородской горбольницы №2 снова начнет оказывать экстренную хирургическую помощь. Прием экстренных больных в отделении планируют возобновить уже в августе. Пока во всех помещениях отделения идет санитарная обработка.

Отмечается, что на сегодняшний момент коечный фонд для больных коронавирусом в области занят на 49 процентов. Также в течение последнего времени в регионе постепенно снижается число новых заболевших, а те, кто заболел ранее, выздоравливают. В среднем каждый день из больниц выписывают около 20-30 белгородцев.

При этом ни терапевтический корпус больницы, ни другие госпитали области, которые все эти месяцы принимали пациентов с коронавирусом, продолжат работать с коронавирусными больными.

ИСТОЧНИК KP.RU