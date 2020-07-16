2020-07-16T14:59:35+03:00
Общество

Житель Белгородской области получил срок за кражи и проникновение в чужой дом

51-летний мужчина проведет 8 месяцев в колонии общего режима
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Житель Белгородской области получил срок за кражи и проникновение в чужой дом.Житель Белгородской области получил срок за кражи и проникновение в чужой дом.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

51-летний житель Новооскольского городского округа осужден за кражи и незаконное проникновение в жилище. Ближайшие 8 месяцев он проведет в колонии общего режима. Собранные Новооскольским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст. 139, ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета; незаконное проникновение в жилище; кража).

Во время следствия и суда было установлено, что 22 апреля 2020 года подсудимый нашел на улице Нового Оскола утерянную местным жителем банковскую карту. К ней был прикреплен листок с пин-кодом, которым подсудимый воспользовался, сняв три тысячи рублей.

Продолжая свою преступную деятельность, 11 мая мужчина проник в домовладение жителя Новооскольского городского округа, откуда похитил мобильный телефон и карту памяти, чем причинил потерпевшему ущерб на сумму около четырех тысяч рублей.

8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима — таков был приговор суда, сообщаем пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный ковид-госпиталь Белгородской области возвращается к нормальной работе
Житель Белгородской области получил срок за кражи и проникновение в чужой дом
Белгородский горе-отец, задолжавший алименты, проведет 100 часов на обязательных работах
В Белгороде на торги выставлены Mitsubishi Outlander,Volkswagen Passat, BMW и другие авто
Под Ровеньками белгородские пограничники задержали нарушителей государственной границы
Белгородские следователи проверят факты превышения ртути в помещениях детского сада в поселке Майский
В Сбербанке открыли около 50 тысяч счетов эскроу на сумму около 150 млрд рублей
В центре Белгорода столкнулись «Деу Матиз» и маршрутка
Под Белгородом под колесами «Газели» погибла трехлетняя девочка
Судебные приставы Белгорода взыскали ущерб за повреждение дорог
В Белгороде в доме по улице Орлова пожар полностью уничтожил кровлю
Сбербанк снизил первоначальный взнос по жилищным займам
В Старом Осколе непогода повалила дерево на припаркованный автомобиль
Шебекинец ударил возлюбленную удочкой по голове
В Белгороде построят три новых площадки для детей
Белгородский Следком начал проверку после падения дерева на женщину с ребенком
Двое братьев-белгородцев осуждены за попытку убийства
В Белгородской области сотрудники МЧС спасли корову