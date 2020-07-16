16 Июль 2020 2020-07-16T14:59:35+03:00

Житель Белгородской области получил срок за кражи и проникновение в чужой дом. Фото: "КП" Архив

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51-летний житель Новооскольского городского округа осужден за кражи и незаконное проникновение в жилище. Ближайшие 8 месяцев он проведет в колонии общего режима. Собранные Новооскольским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст. 139, ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета; незаконное проникновение в жилище; кража).

Во время следствия и суда было установлено, что 22 апреля 2020 года подсудимый нашел на улице Нового Оскола утерянную местным жителем банковскую карту. К ней был прикреплен листок с пин-кодом, которым подсудимый воспользовался, сняв три тысячи рублей.

Продолжая свою преступную деятельность, 11 мая мужчина проник в домовладение жителя Новооскольского городского округа, откуда похитил мобильный телефон и карту памяти, чем причинил потерпевшему ущерб на сумму около четырех тысяч рублей.

8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима — таков был приговор суда, сообщаем пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU