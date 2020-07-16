Белгородский горе-отец, задолжавший алименты, проведет 100 часов на обязательных работах

16 Июль 2020 2020-07-16T13:51:55+03:00

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Житель Ивнянского района, задолжавший двум несовершеннолетним детям 102 тысячи алиментов, проведет 100 часов на обязательных работах.

На исполнении в Ивнянском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментным обязательствам. Денежные средства на содержание детей удерживались с заработной платы должника. Но в последнее время взыскательница перестала получать алименты, образовалась немалая задолженность.

Судебные приставы предупредили должника о последствиях неисполнения решения суда. По адресу проживания гражданина судебным приставом неоднократно направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность. Но предупреждения не оказали должного воздействия.

В связи с тем, что должник в службу судебных приставов не являлся, а застать его дома не удавалось, было вынесено постановление о принудительном приводе. Судебные приставы по ОУПДС доставили мужчину на прием. В отношении неплательщика был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Также выяснилось, что мужчина уволился с прежнего места работы, а о новом месте информации не предоставил.

За сокрытие от судебных приставов факта увольнения должника привлекли к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) и назначили штраф в размере 1000 рублей.

Безответственному отцу предстоит отработать 100 часов обязательных работ и оплатить задолженность. В противном случае он будет привлечен к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU