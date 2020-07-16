16 Июль 2020 2020-07-16T13:09:55+03:00

В Белгороде на торги выставлены Mitsubishi Outlander,Volkswagen Passat, BMW и другие авто Фото: "КП" Архив

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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 21 июля на торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по 11 лотам на общую сумму 4 182 283 рублей. В том числе с торгов уйдут Mitsubishi Outlander,Volkswagen Passat, BMW и другие авто. Арестованное имущество должников уйдет с торгов, которые проведут в электронном формате.

Так, автомобиль Mitsubishi Outlander, 2012 года выпуска, выставляется на торги по начальной продажной цене 407 787 рублей, а автомобиль Volkswagen Passat CC, 2012 года выпуска — 342 013 рублей. LIFAN (215800), 2014 года выпуска — 254 150 рублей, Chevrolet Lacetti, 2007 года выпуска — 126 650 рублей, Land Rover Freelander 2, 2011 года выпуска — 434 234 рублей.

С торгов также уйдут автомобили Renault Logan (SR), FAW Besturn B-50, 2, Ford Focus, BMW 320D Xdrive, Богдан 211040-82-4, LADA 219070 LADA GRANTA 219070.

Торги состоятся 21.07.2020 в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

Также, 24 июля на торгах будет реализовано арестованное имущество должников по 10 лотам на общую сумму 5 817 361 руб., в том числе: автомобиль Lifan 214813, 2013 года выпуска, начальная продажная цена 200 000 рублей, автомобиль ЗАЗ ВИДА SF6950, 2012 года выпуска, начальная продажная цена 198 000 рублей и другие авто.

Торги состоятся 24.07.2020 в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».

ИСТОЧНИК KP.RU