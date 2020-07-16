2020-07-16T11:40:17+03:00
Общество

Под Ровеньками белгородские пограничники задержали нарушителей государственной границы

Граждане Вьетнама пытались незаконно попасть на Украину
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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Одним из видов нарушения государственной границы РФ остаются попытки ее пересечения вне установленных пунктов пропуска. Так, 10 июля 2020 года пограничниками совместно с сотрудниками УФСБ по Белгородской области в под Ровеньками задержали следовавших в сторону границы двух граждан Социалистической Республики Вьетнам. Мужчина 1980 года рождения и женщина 1974 года рождения пытались незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, чтобы попасть из России на Украину.

В дальнейшем выяснилось, что эти же граждане в 2019 году уже задерживались и привлекались к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Они были осуждены Борисовским районным судом и приговорены к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии Орла, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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