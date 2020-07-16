2020-07-16T09:27:16+03:00
Общество

Белгородские следователи проверят факты превышения ртути в помещениях детского сада в поселке Майский

Следственная проверка инициирована после публикации информации в сети Интернет
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские следователи проверят факты превышения ртути в воздухе в помещениях детского сада в поселке Майский.Белгородские следователи проверят факты превышения ртути в воздухе в помещениях детского сада в поселке Майский.Фото: "КП" Архив
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Следственный отдел по Белгородскому району проведет доследственную проверку по факту инцидента в детском саду № 4 поселка Майский. В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, где сообщалось, что в ходе замеров воздуха в помещениях детского сада, проведенного специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Белгородской области, количество ртути в воздухе превышало норму в 153 раза. Отмечалось, что дети и сотрудники детского сада не находились в этих помещениях с 20 января 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, следователи проверят, имелись ли нарушения санитарно-эпидемиологических правил при производстве строительных работ, а также халатность должностных лиц МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4 поселка Майский Белгородского района». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что «Комсомолке» факт превышения ртути в 153 раза в детском саду поселка Майский прокомментировал секретарь райкома КПРФ Александр Курчевский. Он также подчеркнул, что с 2017 году в детском саду работала не одна комиссия, выявившая массу нарушений, в том числе при строительстве самого здания. Но, тем не менее, садик продолжал работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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