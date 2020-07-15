В центре Белгорода столкнулись «Деу Матиз» и маршрутка

15 Июль 2020 2020-07-15T21:18:05+03:00

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Автоавария произошла 15 июля около 19 часов 35 минут в областном центре на перекрестке проспекта Славы и улицы Белгородского полка. По предварительным данным, женщина 1949 года рождения за рулем «Деу Матиз» при выполнении маневра «разворот» не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулась с маршрутным «ПАЗиком» под управлением водителя 1984 года рождения.

От полученных травм автомобилистка скончалась на месте происшествия. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в автобусе было десять пассажиров. На данный момент никто из них за медицинской помощью не обращался. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU